鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-25 18:41

國泰金控 (2882-TW) 旗下國泰投信因「利害關係人內控疏失」導致基金誤買管制股票世芯 - KY，公司先前已經針對全權委託帳戶認賠 4.54 億元，旗下 8 檔主動式基金也已重算淨值，從優補償投資人，根據公司統計，將撥出高達新台幣 4.9 億元的補償金，受影響受益人 50500 人，預計於 6 月 29 日陸續撥付。國泰投信為此次缺失付出的賠償代價，合計高達 9.44 億元大關。

國泰投信表示，關於受到波及的 8 檔主動式基金，公司目前已積極辦理相關補償程序，並採取對投資人最有利的「從優補償原則」。8 檔基金分別為國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金及國泰台灣高股息基金。

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根據最新統計，本次補償金總計約為新台幣 4.9 億元，受影響的受益人人數約 50500 人。國泰投信表示，目前已連同 47 家銷售機構共同協助辦理，補償款項將於 6 月 29 日統一撥付至各銷售機構及受益人帳戶。不過國泰投信也提醒投資人，實際款項入帳的時間，仍會依個人的申購途徑及各銷售機構的作業流程而略有差異。