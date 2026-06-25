鉅亨網記者陳于晴 台北
國泰金控 (2882-TW) 旗下國泰投信因「利害關係人內控疏失」導致基金誤買管制股票世芯 - KY，公司先前已經針對全權委託帳戶認賠 4.54 億元，旗下 8 檔主動式基金也已重算淨值，從優補償投資人，根據公司統計，將撥出高達新台幣 4.9 億元的補償金，受影響受益人 50500 人，預計於 6 月 29 日陸續撥付。國泰投信為此次缺失付出的賠償代價，合計高達 9.44 億元大關。
國泰投信表示，關於受到波及的 8 檔主動式基金，公司目前已積極辦理相關補償程序，並採取對投資人最有利的「從優補償原則」。8 檔基金分別為國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金及國泰台灣高股息基金。
根據最新統計，本次補償金總計約為新台幣 4.9 億元，受影響的受益人人數約 50500 人。國泰投信表示，目前已連同 47 家銷售機構共同協助辦理，補償款項將於 6 月 29 日統一撥付至各銷售機構及受益人帳戶。不過國泰投信也提醒投資人，實際款項入帳的時間，仍會依個人的申購途徑及各銷售機構的作業流程而略有差異。
此外，關於郭明鑑先生任職期間之基金及全委投資情形部分，國泰投信已就前董事郭明鑑先生任職期間兼任董事或獨立董事之國內外公司，清查各檔主動式基金及全權委託帳戶，除誤買世芯 - KY 外，其餘均符合本公司規範。
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