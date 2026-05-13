鉅亨網記者吳承諦 台北
觸控大廠 TPK-KY(3673-TW) 今 (13) 日 2026 年第一季財報，受惠於併購弈力 - KY(ITH)(6962-TW) 效應顯現，單季營收達 178.9 億元，稅後淨利則來到 5.41 億元 。單季每股純益為 1.33 元，相較去年同期的 0.4 元大幅成長超過兩倍 。
TPK-KY 115 年第一季營收 178.87 億元，年增 30.5 %；毛利率 9.4 %，年增 4.2 個百分點；營業虧損 0.58 億元，較去年同期債務擴大；營益率 -0.3 %，年減 0.1 個百分點；稅後純益 5.41 億元，年增 234.0 %，每股純益 1.33 元。
TPK-KY 表示，第一季毛利率顯著提升至 9.4%，遠高於前一季的 5.8%，主要歸功於弈力 - KY 的合併貢獻 。雖然營業費用因 ITH 研發與行政支出增加而提高，導致單季出現營業損失 5800 萬元，但在強勁的業外收益助攻下，稅後表現成功轉盈 。
從營收結構來看，弈力 - KY 於本季首度納入合併報表並貢獻 22% 營收，成為帶動業績成長的重要動能 。若剔除弈力 - KY 影響，受到季節性因素影響，原有觸控業務營收較上季下滑 3.0% 。
業外收益部分高達 4.34 億元，是推升單季稅後淨利的關鍵因素，其中包括匯兌收益 2.42 億元 。公司目前維持健全的財務體質，資產負債表顯示在併購後依然維持淨現金狀態，ROE 年化報酬率也提升至 5.4% 。
在產品尺寸分布方面，11 吋至 16 吋產品營收占比為 40%，11 吋以下產品則占 31% 。隨著弈力 - KY 納入營運版圖，TPK-KY 營收結構更趨多元化，減少對單一產品線的依賴 。
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