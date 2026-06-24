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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cerebras Systems, Inc. Class A(CBRS-US)EPS預估上修至-0.91元，預估目標價為300.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cerebras Systems, Inc. Class A(CBRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.22元上修至-0.91元，其中最高估值-0.78元，最低估值-1.65元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.78(-1.02)1.056.3611.54
最低值-1.65(-1.65)0.845.0911.54
平均值-1.03(-1.27)0.95.6111.54
中位數-0.91(-1.22)0.885.5611.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.63億36.02億96.45億130.59億
最低值7.96億26.95億64.60億130.59億
平均值8.43億29.09億72.81億130.59億
中位數8.60億27.11億68.96億130.59億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.83-0.59-2.250.41
營業收入2,462萬7,874萬2.90億5.10億

詳細資訊請看美股內頁：
Cerebras Systems, Inc. Class A(CBRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCBRS

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Cerebras Systems, Inc. Class A226.72+1.02%

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