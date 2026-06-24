鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cerebras Systems, Inc. Class A(CBRS-US)EPS預估上修至-0.91元，預估目標價為300.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Cerebras Systems, Inc. Class A(CBRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.22元上修至-0.91元，其中最高估值-0.78元，最低估值-1.65元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.78(-1.02)
|1.05
|6.36
|11.54
|最低值
|-1.65(-1.65)
|0.84
|5.09
|11.54
|平均值
|-1.03(-1.27)
|0.9
|5.61
|11.54
|中位數
|-0.91(-1.22)
|0.88
|5.56
|11.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.63億
|36.02億
|96.45億
|130.59億
|最低值
|7.96億
|26.95億
|64.60億
|130.59億
|平均值
|8.43億
|29.09億
|72.81億
|130.59億
|中位數
|8.60億
|27.11億
|68.96億
|130.59億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.83
|-0.59
|-2.25
|0.41
|營業收入
|2,462萬
|7,874萬
|2.90億
|5.10億
詳細資訊請看美股內頁：
Cerebras Systems, Inc. Class A(CBRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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