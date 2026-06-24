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鉅亨速報 - Factset 最新調查：RELX Plc - ADR(RELX-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為48.37元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對RELX Plc - ADR(RELX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.9元下修至1.87元，其中最高估值1.96元，最低估值1.84元，預估目標價為48.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.96(1.96)2.182.512.6
最低值1.84(1.84)2.012.222.41
平均值1.88(1.9)2.092.362.5
中位數1.87(1.9)2.092.352.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值137.29億144.91億155.86億166.00億
最低值132.93億142.48億153.29億162.07億
平均值135.08億143.73億154.62億164.04億
中位數135.13億143.73億154.64億164.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.051.051.171.321.48
營業收入99.63億105.35億113.88億120.55億126.39億

詳細資訊請看美股內頁：
RELX Plc - ADR(RELX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRELX

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