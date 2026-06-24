鉅亨速報 - Factset 最新調查：RELX Plc - ADR(RELX-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為48.37元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對RELX Plc - ADR(RELX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.9元下修至1.87元，其中最高估值1.96元，最低估值1.84元，預估目標價為48.37元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.96(1.96)
|2.18
|2.51
|2.6
|最低值
|1.84(1.84)
|2.01
|2.22
|2.41
|平均值
|1.88(1.9)
|2.09
|2.36
|2.5
|中位數
|1.87(1.9)
|2.09
|2.35
|2.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|137.29億
|144.91億
|155.86億
|166.00億
|最低值
|132.93億
|142.48億
|153.29億
|162.07億
|平均值
|135.08億
|143.73億
|154.62億
|164.04億
|中位數
|135.13億
|143.73億
|154.64億
|164.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.05
|1.05
|1.17
|1.32
|1.48
|營業收入
|99.63億
|105.35億
|113.88億
|120.55億
|126.39億
詳細資訊請看美股內頁：
RELX Plc - ADR(RELX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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