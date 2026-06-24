鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦快遞(FDX-US)EPS預估下修至20.24元，預估目標價為387.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共1位分析師，對聯邦快遞(FDX-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.5元下修至20.24元，其中最高估值20.24元，最低估值20.24元，預估目標價為387.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.24(24)28.9532.1426.42
最低值20.24(20.35)19.7522.2524.5
平均值20.24(22.48)23.5826.5225.46
中位數20.24(22.5)2325.1325.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值947.00億968.55億1,097.28億1,007.60億
最低值947.00億918.95億946.41億994.75億
平均值947.00億944.22億1,012.87億1,002.00億
中位數947.00億945.80億996.38億1,003.64億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS14.3315.4817.2116.81
營業收入935.12億901.55億876.93億879.26億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦快遞(FDX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFDX

相關行情

台股首頁我要存股
聯邦快遞317.24-3.51%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty