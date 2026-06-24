鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦快遞(FDX-US)EPS預估下修至20.24元，預估目標價為387.50元
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根據FactSet最新調查，共1位分析師，對聯邦快遞(FDX-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.5元下修至20.24元，其中最高估值20.24元，最低估值20.24元，預估目標價為387.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.24(24)
|28.95
|32.14
|26.42
|最低值
|20.24(20.35)
|19.75
|22.25
|24.5
|平均值
|20.24(22.48)
|23.58
|26.52
|25.46
|中位數
|20.24(22.5)
|23
|25.13
|25.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|947.00億
|968.55億
|1,097.28億
|1,007.60億
|最低值
|947.00億
|918.95億
|946.41億
|994.75億
|平均值
|947.00億
|944.22億
|1,012.87億
|1,002.00億
|中位數
|947.00億
|945.80億
|996.38億
|1,003.64億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.33
|15.48
|17.21
|16.81
|營業收入
|935.12億
|901.55億
|876.93億
|879.26億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦快遞(FDX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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