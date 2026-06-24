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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.92元上修至16.28元，其中最高估值18.79元，最低估值14.67元，預估目標價為270.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.79(17.54)
|23.25
|22.47
|13.19
|最低值
|14.67(14.05)
|15.23
|15.44
|13.19
|平均值
|16.37(15.9)
|18.91
|18.24
|13.19
|中位數
|16.28(15.92)
|18.66
|18.1
|13.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|235.88億
|254.29億
|261.05億
|228.53億
|最低值
|194.74億
|198.36億
|216.58億
|228.53億
|平均值
|224.16億
|229.84億
|236.61億
|228.53億
|中位數
|230.77億
|233.60億
|235.37億
|228.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.56
|20.92
|14.64
|9.84
|7.99
|營業收入
|184.09億
|222.61億
|187.95億
|175.40億
|181.77億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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