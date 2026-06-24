鉅亨速報 - Factset 最新調查：前線公司(FRO-US)EPS預估上修至7.88元，預估目標價為40.09元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對前線公司(FRO-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.72元上修至7.88元，其中最高估值9.74元，最低估值6.63元，預估目標價為40.09元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.74(9.74)
|5.14
|4.17
|最低值
|6.63(6.63)
|0.1
|-0.12
|平均值
|7.9(7.89)
|3.66
|2.7
|中位數
|7.88(7.72)
|3.75
|2.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.69億
|19.67億
|16.58億
|最低值
|19.30億
|7.94億
|7.42億
|平均值
|23.53億
|16.12億
|13.74億
|中位數
|23.73億
|16.42億
|14.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.06
|2.22
|2.95
|2.23
|1.70
|營業收入
|7.35億
|14.18億
|17.87億
|20.40億
|19.55億
詳細資訊請看美股內頁：
前線公司(FRO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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