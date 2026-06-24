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鉅亨速報 - Factset 最新調查：前線公司(FRO-US)EPS預估上修至7.88元，預估目標價為40.09元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對前線公司(FRO-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.72元上修至7.88元，其中最高估值9.74元，最低估值6.63元，預估目標價為40.09元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.74(9.74)5.144.17
最低值6.63(6.63)0.1-0.12
平均值7.9(7.89)3.662.7
中位數7.88(7.72)3.752.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值26.69億19.67億16.58億
最低值19.30億7.94億7.42億
平均值23.53億16.12億13.74億
中位數23.73億16.42億14.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.062.222.952.231.70
營業收入7.35億14.18億17.87億20.40億19.55億

詳細資訊請看美股內頁：
前線公司(FRO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFRO

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