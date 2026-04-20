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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：前線公司(FRO-US)EPS預估上修至6.62元，預估目標價為41.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對前線公司(FRO-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.04元上修至6.62元，其中最高估值9.42元，最低估值3.4元，預估目標價為41.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.42(9.42)5.463.99
最低值3.4(3.4)-0.1-0.55
平均值5.9(5.75)3.192.73
中位數6.62(6.04)3.213.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值26.16億20.10億16.46億
最低值15.15億7.82億6.62億
平均值20.27億15.01億13.87億
中位數21.40億15.29億14.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.062.222.952.231.70
營業收入7.35億14.18億17.87億20.40億19.55億

詳細資訊請看美股內頁：
前線公司(FRO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFRO

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