鉅亨速報 - Factset 最新調查：前線公司(FRO-US)EPS預估上修至6.62元，預估目標價為41.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對前線公司(FRO-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.04元上修至6.62元，其中最高估值9.42元，最低估值3.4元，預估目標價為41.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.42(9.42)
|5.46
|3.99
|最低值
|3.4(3.4)
|-0.1
|-0.55
|平均值
|5.9(5.75)
|3.19
|2.73
|中位數
|6.62(6.04)
|3.21
|3.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.16億
|20.10億
|16.46億
|最低值
|15.15億
|7.82億
|6.62億
|平均值
|20.27億
|15.01億
|13.87億
|中位數
|21.40億
|15.29億
|14.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.06
|2.22
|2.95
|2.23
|1.70
|營業收入
|7.35億
|14.18億
|17.87億
|20.40億
|19.55億
詳細資訊請看美股內頁：
前線公司(FRO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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