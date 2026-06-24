鉅亨網新聞中心 2026-06-24 09:27

字節又在影音大模型上放出王炸新品，火山引擎總裁譚待 23 日（周二）在 2026 火山引擎 FORCE 原動力大會上正式公布豆包影音生成模型 Seedance 2.5。

這個版本目前還在全球企業內測階段，預計 7 月初正式上線。

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從 Seedance 2.0 到 Seedance 2.5，變化的可不只是「0.5」。2.5 最直接的升級，是支援單段原生 30 秒影音直出。

過去很多影音模型一次生成 5 秒、10 秒、15 秒已經算能用，再長一點就容易出現人物漂移、動作斷裂、鏡頭邏輯崩掉等問題。創作者想做一個完整橋段，往往要分成好幾段生成，再靠後期拼接。

AI 生成的影音本來就不太聽話，分段越多，角色一致性、光影一致性、鏡頭連續性就越難控制。

30 秒單段直出意味著 Seedance 2.5 可以承載更完整的一段動作、更連貫的一場戲，尤其適合廣告短片、劇情短片、產品展示、影視預演等場景。

第二個重點，是最多支援 50 個全模態參考素材聯合輸入。

上一代 Seedance 2.0 的方向已經很明確，採用統一多模態音影音聯合生成架構，支援文字、圖片、音頻、影片四種輸入。也就是說，Seedance 早就不滿足於讓用戶打一段 prompt，然後等模型自由發揮。

到了 2.5，參考素材數量直接拉到 50 個，創作者能塞進去的東西明顯更多了。

比如品牌方可以給它產品圖、模特圖、場景圖、參考影片、音樂節奏、分鏡設定，甚至是不同角度的素材，讓模型在生成時儘量貼近現實場景。

第三個升級，是局部編輯能力。

2.5 可以在不改變整體畫面的前提下局部內容修改，也就是說，用戶可以儘量保留原有構圖、人物、光影和鏡頭關係，只針對某個物體、區域做調整。

有意思的是，字節這次還同步預覽了 AI 版權商業化平台，周星馳成為首批合作對象。用戶未來可以在抖音、即夢、剪映以及接入 Seedance 的工具平台裡，使用官方授權模板對經典電影橋段做二次創作。