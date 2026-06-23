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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至3.47元，預估目標價為40.29元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對歐力士(IX-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.31元上修至3.47元，其中最高估值5.22元，最低估值2.77元，預估目標價為40.29元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值5.22(5.22)3.653.853.79
最低值2.77(2.77)2.6533.52
平均值3.59(3.59)3.053.333.63
中位數3.47(3.31)3.023.323.61

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值316.53億248.51億248.84億262.75億
最低值209.06億207.33億219.76億233.83億
平均值239.37億223.58億235.53億244.12億
中位數217.52億222.23億235.66億235.78億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS2.311.712.062.012.65
營業收入217.74億192.98億191.48億188.52億221.04億

詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIX

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