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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士IX-US的目標價調升至40.28元，幅度約4.44%

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對歐力士(IX-US)提出目標價估值：中位數由38.57元上修至40.28元，調升幅度4.44%。其中最高估值47.07元，最低估值30.22元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予歐力士評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。

歐力士今(28日)收盤價為38.61元。近5日股價上漲4.44%，標普指數上漲1.18%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股IX市場預估目標價

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