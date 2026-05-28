鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為40.28元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對歐力士(IX-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.05元上修至3.11元，其中最高估值4.35元，最低估值2.45元，預估目標價為40.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|4.35(4.35)
|3.65
|3.85
|3.98
|最低值
|2.45(2.45)
|2.65
|2.94
|3.27
|平均值
|3.23(3.1)
|3.04
|3.31
|3.59
|中位數
|3.11(3.05)
|3.08
|3.23
|3.53
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|316.53億
|248.51億
|248.84億
|257.63億
|最低值
|209.06億
|214.67億
|233.56億
|252.06億
|平均值
|233.30億
|227.56億
|241.05億
|254.85億
|中位數
|220.80億
|227.63億
|242.04億
|254.85億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|2.31
|1.71
|2.06
|2.01
|2.65
|營業收入
|217.74億
|192.98億
|191.48億
|188.52億
|221.04億
詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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