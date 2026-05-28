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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為40.28元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對歐力士(IX-US)做出2027年EPS預估：中位數由3.05元上修至3.11元，其中最高估值4.35元，最低估值2.45元，預估目標價為40.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值4.35(4.35)3.653.853.98
最低值2.45(2.45)2.652.943.27
平均值3.23(3.1)3.043.313.59
中位數3.11(3.05)3.083.233.53

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值316.53億248.51億248.84億257.63億
最低值209.06億214.67億233.56億252.06億
平均值233.30億227.56億241.05億254.85億
中位數220.80億227.63億242.04億254.85億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS2.311.712.062.012.65
營業收入217.74億192.98億191.48億188.52億221.04億

詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIX

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