鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-24 06:11

二手交易平台 SellCell 最新研究報告預測，蘋果或將於今年秋天推出的首款折疊手機「iPhone Ultra」若定價約 2000 美元 (約新台幣 6.5 萬元)，上市一年後保守估計仍將貶值約 1000 美元，若完全比照現有折疊機平均折舊率甚至可能蒸發近 1300 美元。

SellCell 分析蘋果、三星、Google 等品牌旗艦機 12 個月內二手行情後發現，折疊螢幕手機年均貶值率高達 64.6%，明顯高於傳統智慧手機的 55.3%，是手機品項中保值最差者。若 iPhone 折疊機跟隨此趨勢，一年後殘值僅約 708 美元。

‌



但報告同時指出，蘋果產品一向擁有業界最強二手保值力，iPhone16 系列一年後平均保值率達 51.5%，遠高於三星 (39.5%)、Google(40.8%) 與一加(46.8%)。

若 iPhone 折疊機延續蘋果慣例，一年後殘值約落在 1030 美元，實際貶值約 970 美元，仍較其他品牌折疊機少損失逾 300 美元。

目前最新消息為 iPhone 折疊機將隨 iPhone 18 系列於今年秋季亮相，主打書本式折疊設計。