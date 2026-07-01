鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 16:00

北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 最新表示，歐洲與加拿大對美製武器「未交付訂單」總額已達 3000 億美元，預計支撐美國近 19.5 萬個國防相關就業崗位。北約峰會將於下周舉行，呂特以此公開呼籲美國總統川普持續堅守北約同盟承諾。

呂特肯定歐洲近期大舉採購美製軍備之舉，指出此舉同時滿足「翻新長期怠忽保養的本國武裝部隊」及「持續援烏」雙重目標。

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他強調，過去兩年全球新增 2500 億美元防務投入已逼近產業產能上限，但這正是歐洲分擔集體防務的具體證明，「向美國民眾與總統證明，歐洲主動承擔責任」。

針對美方不滿，呂特坦言少數盟邦未在美國對伊朗軍事行動中允許使用領空或基地，美方「感到失望可以理解」，但強調整體而言歐洲履行承諾，約 5000 架次美軍戰機從歐洲基地起飛參與中東行動，「歐洲仍是美國向外投射軍事力量的核心平台」。

呂特也透露，美國官員已警告對伊朗戰事消耗美國軍火庫存、產能轉供波斯灣盟友，歐洲訂單交期將延宕，且部分核心裝備僅美國能供應，美歐皆面臨產能瓶頸。

他並向軍工企業喊話：「各國防務預算到位，不能藉機漲價，應全力擴產。」