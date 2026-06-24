鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-24 09:28

功率導線架廠界霖 (5285-TW) 受惠 AI 伺服器電源管理架構升級、車用 SiC 逆變器放量，加上 6 月起產品陸續調漲 10% 至 30%，董事長蔡上元看好，隨著過去耕耘的新產品逐步發酵，今年下半年營收將逐季上揚，部分訂單已看到明年，明年營運也可望再優於今年。法人估，界霖今年每股純益有望達 4 元，明年至少 5 元起跳。

界霖董事長蔡上元。(鉅亨網資料照)

蔡上元指出，過去傳統打線封裝多採底部散熱，熱能向下傳導至 PCB，但隨著 AI 伺服器朝向 800VDC 升級，傳統散熱路徑逐漸成為瓶頸，新一代產品往頂部散熱、雙面散熱發展，讓熱流直接向上傳導至散熱片，可有效降低 PCB 熱應力，提升功率元件效率與可靠度，也帶動導線架迎來結構性轉變。

‌



界霖在 Clip-Bonding (銅片夾合封裝) 耕耘逾 3 年，目前已開始陸續進入量產，終端應用以 AI 伺服器的功率元件為大宗。相較傳統打線封裝，Clip 可降低導通電阻與功率損耗、提升電流承載力，並具備較佳散熱表現與封裝可靠度，對具備高階導線架技術的業者有利。

界霖目前已陸續打進英飛凌、onsemi 等國際功率半導體大廠供應鏈。法人看好，由於 Clip 產品考驗加工能力，其用銅量較少、毛利率較高，若該產品放量將對界霖獲利結構帶來明顯改善。

除 AI 應用外，界霖車用產品也傳出捷報。公司透過日本廠製造優勢，與日本知名車廠共同開發特製 SiC 逆變器導線架，目前已進入小量生產階段。據了解，該產品產量預估將由 5 月的 2 萬多片，提升至 9 月的 18 萬片，增幅超過 5 倍，顯示車用功率模組需求正逐步放大。