「機器人界安卓」來了！輝達發表全棧機器人安全系統Halos Agility Robotics成首家合作夥伴

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-23 16:00

輝達週一 (22 日) 在芝加哥舉行的 Automate 2026 自動化大展上正式發布業界首套涵蓋晶片、作業系統、演算法到第三方認證的全棧物理 AI 安全系統「NVIDIA Halos for Robotics」。

輝達發表全棧機器人安全系統Halos Agility Robotics成首家合作夥伴(圖:shutterstock)

不同於特斯拉自研機器人走封閉 iOS 路線，輝達選擇將安全平台開源，扮演「機器人界安卓」角色，讓具身智能新創直接接入即可用，自己不造機器人、卻定義機器人該怎麼被安全地造出來。

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Halos 最大特色是將輝達在自駕領域累積超過 18600 工程人年、700 萬行經安全驗證的程式碼，以及 21 億顆安全電晶體的開發經驗，系統性移植到機器人賽道。

輝達系統分四層架構：底層平台安全由工業級 AI 運算模組 IGX Thor 提供，內建獨立「安全島 (Safety Island)」，即使主 AI 崩潰仍可獨立執行緊急煞停；搭配 Holoscan Sensor Bridge 統一雷射雷達、深度相機等異構感測器數據，解決延遲錯配問題並達 SIL 2 級保證。

第二層安全作業系統 (Halos OS) 運行於 IGX Thor 之上，透過 Hypervisor 隔離 Linux AI 應用域與 QNX 安全關鍵任務域，即使上層模型異常也不影響安全邏輯，核心亮點「Outside-In Safety Blueprint(由外向內安全藍圖)」引入工廠天花板攝影機等外部視角動態監控機器人行為，避免傳統「偵測到人即停機」的低效被動模式，目前已開源提供早期存取。

第三層演算法安全針對 VLA(視覺語言動作模型)與 VLM 決策誤判做行為約束與風險評估；最上層生態安全則由全球首個獲 ANSI/ANAB 認可 (ISO/IEC 17020) 物理 AI 檢測實驗室把關，TÜV 萊茵、UL Solutions、SGS 等機構認可直接引用其預檢報告，大幅壓低合規時間與成本。



人形機器人公司 Agility Robotics 成為首家整合 Halos 合作夥伴，已將 IGX Thor 與 Halos Core 嵌入其人形機器人 Digit 的行人偵測安全系統，Digit 目前正在亞馬遜、GXO、豐田加拿大製造等客戶工廠執行搬運與物流任務。

Agility 執行長 Peggy Johnson 說：「安全必須內建於機器人且全系統驗證，這是人形機器人進入工業流程的前提條件，而非可選項。」

Halos 首批生態圈已擴至 43 家以上，涵蓋波士頓動力、禾賽科技、FORT Robotics、QNX、研華及英飛凌、恩智浦等晶片廠。

輝達機器人與邊緣 AI 副總裁 Deepu Talla 說：「若機器人要規模化部署到工廠倉儲，業界需要統一安全架構。」

Halos 補上了輝達物理 AI 技術棧的最後一塊拼圖。此前，Isaac Sim 負責仿真訓練、GR00T 提供具身基礎模型、Cosmos 構建世界模型預測物理演化、Jetson Thor 執行邊緣推理，如今安全與認證體系貫穿全鏈路。