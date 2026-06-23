鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-23 15:50

SpaceX(SPCX-US) 在上市初期瘋漲過後，近日已連跌 3 天，周一 (22 日) 跌幅更高達 16%，收於 154.60 美元，幾乎抹去了自 IPO 以來的漲幅，3 天內市值累計蒸發超過 6,000 億美元。

SpaceX連跌3天 「木頭姐」利用大跌日狂買逾3200萬美元(圖:shutterstock)

面對股價回落，「木頭姐」伍德 (Cathie Wood) 領導的方舟投資 (ARK Invest) 則選擇返低買入，利用周一大跌之際，方舟投資透過旗下四支 ETF(ARKK、ARKQ、ARKW、ARKX) 合計買入 210,121 股 SpaceX 股票，按收盤價計算價值約 3,250 萬美元。此次加碼後，SpaceX 已躍升為 ARKK 的第六大持倉 (占比 4.46%)，並且是 ARKX 的第一大重倉股。

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伍德認為，軌道資料中心有潛力將 SpaceX 的收入提高 10 到 20 倍，成為變革性的增長動力。

儘管方舟投資力挺，市場分析師則抱持審慎態度。經濟學家 Mohamed El-Erian 形容 SPCX 的價格波動「極其瘋狂」。未來基金經理人 Gary Black 則指出，SpaceX 的估值高達 2026 財年預估營收的 62 倍，認為目前估值「沒有容錯空間」。

此外，知名評論家希夫 (Peter Schiff) 更藉此嘲諷馬斯克，指出其單日帳面損失高達 1,500 億美元，已超過「股神」巴菲特的總身家。

在財務方面，雖然 SpaceX 在 2025 年淨虧損達 49 億美元，但公司帳面仍持有約 1,008 億美元現金。為支應龐大的 AI 基礎設施開發，SpaceX 近期與 Reflection AI 簽署了高達 63 億美元的運算合約。同時，公司也計畫發行至少 200 億美元的投資級債券，用於償還過橋貸款及一般公司用途。