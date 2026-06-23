鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-23 13:10

高力 (8996-TW) 今 (23) 日於高雄橋頭科學園區舉行新廠動土典禮。由董事長吳誌雄率領經營團隊、官方代表與產業夥伴共同見證。橋科新廠總投資金額預計 32.5 億元， 將成為高力規模最大的生產基地，整體開發規模超越既有廠區總和 。

高力董事長吳誌雄表示，橋科新廠是高力歷來最大規模的投資案，更是邁向下一個成長階段的重要里程碑。面對全球能源轉型與 AI 高密度運算需求，高力將持續深化核心技術、加速產能布局，以研發創新與智慧製造實力，為產業升級與永續發展創造更大價值。

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高力在高雄市橋科廠基地面積約 4.69 公頃，採分期開發方式進行，本次動土為第一期工程，開發面積約占總基地一半。 因應能源轉型與 AI 技術快速發展，高力未來將優先投入能源及 AI 應用相關產品生產線建置，持續深化技術布局、提升產能規模，並積極拓展市場商機。預計於 2028 年底完工 。

高力指出，因應強勁的客戶訂單與市場需求，高力正研議分階段建置方案，目標最快於 2027 年提前啟動量產，以加速產能開出。此外，橋科新廠也是高力落實 ESG 永續發展的指標工程。新廠全面依循綠建築原則規劃，屋頂將設置太陽光電系統，導入綠電以降低營運碳排；園區亦規劃高綠覆率生態綠帶。在社會責任方面，新廠完工後預計創造在地就業機會，帶動上下游供應鏈發展， 活絡 南台灣產業聚落。