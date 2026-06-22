鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股與美股上周五皆休市，不過美股周四 (18 日) 受到美伊和平協議提振，四大指數反彈走高，台股今 (22) 日早盤在台積電衝上 2485 元創高下，帶動台股大漲逾 1100 點，最高漲至 47614.89 點，站上 47000 點關卡，再寫新高，預估成交量 1.72 兆元。
電子權值股全面點火，台積電 (2330-TW) 衝 2485 元，漲逾 3%，勇闖新天價，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 漲逾 2%，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 漲逾 1%。聯電 (2303-TW)、日月光 (3711-TW) 漲勢最為凌厲，雙雙亮燈漲停。
記憶體漲勢未歇，力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW) 強攻漲停，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW) 漲逾半根停板，宜鼎 (5289-TW) 漲逾 3%，創見 (2451-TW) 漲逾 2%。
另外，MCU(微控制器)挾漲價題材，今天也紅通通，新唐 (4919-TW)、盛群 (6202-TW) 雙雙亮燈漲停，雅特力 - KY(6907-TW) 漲逾半根停板，凌陽 (2401-TW)、松翰(5471-TW) 漲逾 3%。
美股上周五 (19 日) 休市，不過周四四大指數全面反彈收高，道瓊指數上漲 72.15 點或 0.14%，收 51564.7 點；那斯達克指數上漲 496.28 點或 1.91%，收 26517.93 點；S&P 500 指數上漲 80.48 點或 1.08%，收 7500.58 點；費城半導體指數上漲 864.71 點或 6.42%，收 14341.78 點。
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