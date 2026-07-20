鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-20 10:27

台股今 (20) 日開盤一掃上周五創史上最大單日跌點陰霾，隨著台指期夜盤翻紅，在電子權值股帶動下，開盤大漲 413 點，一度站回 4 萬 3 千點，開盤 10 幾分鐘，在新台幣重貶 1 角影響下，震盪翻黑下跌 605 點，指數回測 42,000 點，高低點差距超過千點，盤中再翻紅漲 160 點或 0.37%，暫報 42,811 點，單日成交量估 1.51 兆元。

櫃買市場 (OTC) 部分，開盤大跌逾 5%，盤中跌 2% 以上，表現較集中市場弱勢。

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權值股部分，台積電 (2330-TW) 開高走高，開盤漲 50 元逾 2%，觸及 2,340 元；鴻海 (2317-TW) 小漲 1.5%，聯發科 (2454 -TW) 開高走黑跌 1.64，日月光投控 (3711-TW) 跌 65，聯電 (2303-TW) 則在開低後賣壓迅速湧現重挫，一度亮燈跌停。