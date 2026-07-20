鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (20) 日開盤一掃上周五創史上最大單日跌點陰霾，隨著台指期夜盤翻紅，在電子權值股帶動下，開盤大漲 413 點，一度站回 4 萬 3 千點，開盤 10 幾分鐘，在新台幣重貶 1 角影響下，震盪翻黑下跌 605 點，指數回測 42,000 點，高低點差距超過千點，盤中再翻紅漲 160 點或 0.37%，暫報 42,811 點，單日成交量估 1.51 兆元。
櫃買市場 (OTC) 部分，開盤大跌逾 5%，盤中跌 2% 以上，表現較集中市場弱勢。
權值股部分，台積電 (2330-TW) 開高走高，開盤漲 50 元逾 2%，觸及 2,340 元；鴻海 (2317-TW) 小漲 1.5%，聯發科 (2454 -TW) 開高走黑跌 1.64，日月光投控 (3711-TW) 跌 65，聯電 (2303-TW) 則在開低後賣壓迅速湧現重挫，一度亮燈跌停。
今日盤面上以政策軍工概念股較強，受惠於《國防自主無人載具採購特別條例》，規劃於 2026 至 2031 年間編列最高 2,100 億特別預算，也帶動軍工與無人機概念股成為市場焦點，包括漢翔 (2634-TW) 漲停、安集 (6477-TW)、Jpp-KY(5284-TW)、和成 (1810-TW) 一度聯袂亮燈漲停。
其他包估亞航 (2630-TW)、寶一 (8222-TW)、中光電 (5371-TW) 漲 7-8%，台船 (2208-TW)、龍德造船 (6753-TW) 漲半根漲停版。
被動元件部分，受漲多修正，加上多檔個股因震盪劇烈相繼遭列處置股，又先後有多筆鉅額違約交割案警示，加上部分提前公告業績個股處於虧損狀態，基本面利多未能銜接，多頭士氣遭打擊，包括國巨 *(2327-TW)、信昌電 (2327-TW) 日電貿 (3090 -TW) 、凱美 (2375 -TW)、華容 (5328-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 等近 10 擋殺跌停板。
法人表示，市場在 AI 投資過熱疑慮攀升下，費半技術面進入熊市，市場避險情緒急速升溫，投資人可觀察具有業務、獲利表現穩定，營運受景氣循環影響低，同時具備穩定配息、低波動特性的防禦型標的個股，在股市動盪時下，有機會展現抗跌性。
美股上周五再度收黑，道瓊指數下跌 406.55 點、跌幅 0.77%；標普 500 指數下跌 76.08 點、跌 1.01%；那斯達克下跌 361.71 點、跌 1.4%；費半指數則續跌 193.61 點、跌 1.63%，正式跌入技術性熊市區間，反映近期半導體族群自高點回落已超過 20%。
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