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盤後速報 - 大亞(1609)次交易(23)日除息0.7元，參考價37.95元

鉅亨網新聞中心

大亞(1609-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為37.95元，相較今日收盤價38.65元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.81%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/23 38.65 0.7 1.81% 0.0
2025/07/14 38.0 0.75 1.97% 0.15
2024/08/16 56.8 1.2 2.11% 0.5
2023/07/31 38.05 0.48044 1.26% 0.096088
2022/08/29 23.35 0.35 1.5% 0.6


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