盤後速報 - 大亞(1609)次交易(23)日除息0.7元，參考價37.95元
鉅亨網新聞中心
大亞(1609-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為37.95元，相較今日收盤價38.65元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/23
|38.65
|0.7
|1.81%
|0.0
|2025/07/14
|38.0
|0.75
|1.97%
|0.15
|2024/08/16
|56.8
|1.2
|2.11%
|0.5
|2023/07/31
|38.05
|0.48044
|1.26%
|0.096088
|2022/08/29
|23.35
|0.35
|1.5%
|0.6
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 大亞全台太陽能裝置容量突破207MW 攜聚恆廣邀開發商洽談合作
- 盤後速報 - 大亞(1609)下週(6月23日)除息0.7元，預估參考價37.05元
- 〈焦點股〉華新今年營收獲利可望優於去年 價量齊揚漲逾半根停板
- 〈台股盤後〉被動元件及金融救場 跌606點保住4萬5 周線連三紅漲338點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇