盤後速報 - 統一實(9907)次交易(22)日除息1.18元，參考價15.52元
鉅亨網新聞中心
統一實(9907-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.18元。
首日參考價為15.52元，相較今日收盤價16.70元，息值合計為1.18元，股息殖利率7.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/22
|16.70
|1.18
|7.07%
|0.0
|2025/07/18
|19.0
|0.97
|5.11%
|0.0
|2024/07/12
|15.55
|0.3
|1.93%
|0.0
|2023/07/06
|19.9
|1.48
|7.44%
|0.0
|2022/06/30
|15.65
|1.0
|6.39%
|0.0
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