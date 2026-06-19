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盤後速報 - 統一實(9907)次交易(22)日除息1.18元，參考價15.52元

鉅亨網新聞中心

統一實(9907-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.18元。

首日參考價為15.52元，相較今日收盤價16.70元，息值合計為1.18元，股息殖利率7.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/22 16.70 1.18 7.07% 0.0
2025/07/18 19.0 0.97 5.11% 0.0
2024/07/12 15.55 0.3 1.93% 0.0
2023/07/06 19.9 1.48 7.44% 0.0
2022/06/30 15.65 1.0 6.39% 0.0


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