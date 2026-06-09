鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-09 12:35

經濟部產業技術司籌組 6G 產學研合作拓展團，日前赴西班牙參與歐盟旗艦通訊大會暨 6G 峰會，並促成台灣 6G 產業論壇與歐洲 6G 產業協會簽署合作備忘錄，工研院也與荷蘭應用科學機構啟動關鍵技術合作。此舉展現台灣次世代通訊的研發實力，更全面協助台灣網通與半導體業者提前融入歐洲供應鏈與技術合作體系，在全球 6G 國際標準底定前卡位關鍵位置，擴大台灣在國際生態系中的產業參與度與技術影響力。

搶佔歐盟供應鏈 經濟部率聯發科等大廠赴EU旗艦大會簽MOU 共築6G產業生態系。（圖：經濟部提供）

經濟部產業技術司集結台灣 6G 產業論壇、聯發科 (2454-TW)、仁寶 (2324-TW)、稜研科技、智宏網、耀登 (3491-TW)、泰雅科技、朗辰科技，以及台灣科技大學、清華大學、工研院、資策會等公產學研單位，於 6 月 2 日至 6 月 5 日赴西班牙馬拉加，參與歐盟最具指標性的前瞻通訊科研盛會 2026 EuCNC & 6G Summit。拓展團在現場共同展示台灣在 6G 與衛星地面設備的研發成果，向全球展現台灣在次世代通訊領域的完整供應鏈能量與雄厚研發實力。

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產業技術司說明，EuCNC 為歐洲通訊系統與網路領域最具代表性的國際盛會，也是全球 6G 技術研發與未來網路發展的重要交流平台，今年吸引來自全球 40 多國、超過 1300 位產業及研究機構代表參與。展會期間，拓展團特別舉辦台灣專題技術研討會，由產業技術司科長陳曼蝶與歐盟資通訊網路暨科技總署組長共同見證台歐產業合作備忘錄交換儀式。同時，工研院也與荷蘭應用科學機構簽署合作協議，正式啟動通感融合關鍵技術研發合作，進一步深化台歐在 6G 研發、實驗驗證及標準合作等面向的鏈結。

配合行政院次世代通訊科技發展方案規劃，經濟部已先期投入 6G 基地台晶片模組、感測與通訊整融合、非地面通訊、智慧網路管理及 6G 實驗網等關鍵技術研發。經濟部並於今年 4 月啟動 A + 企業創新研發淬鍊計畫－次世代通訊計畫徵案，積極鼓勵國內業者在 6G 國際標準底定前完成技術與產品布局，藉此提升產業自主研發能量與國際競爭優勢。此次促成歐洲 6G 產業協會與台灣 6G 產業論壇簽署合作備忘錄，將透過雙方公協會平台，強力推動台灣業者參與歐盟 6G 研發計畫、實驗網建置及場域驗證合作，協助台灣網通與晶片大廠提前融入國際供應鏈。

產業技術司強調，隨著 6G 國際標準預計於 2029 年第一季發布，全球 6G 發展已由技術研發逐步邁向跨國驗證、場域應用及生態系整合的新階段。台灣憑藉全球領先的半導體與資通訊產業優勢，以及完整的通訊產業供應鏈基礎，具備成為全球 6G 關鍵夥伴的重要條件。