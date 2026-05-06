諾和諾德上調財測 押注口服減肥藥賽道反攻 禮來領先但優勢縮小

鉅亨網編譯許家華 2026-05-07 07:00

丹麥製藥巨頭 Novo Nordisk(諾和諾德) (NVO-US) 在減重藥市場競爭中展現韌性。該公司最新宣布上調全年財測，主因其口服 GLP-1 減重藥需求強勁，顯示在與 Eli Lilly(禮來)(LLY-US) 的激烈競爭中，仍成功穩住市場地位。

（圖：REUTERS/TPG）

諾和諾德表示，其今年 1 月推出的口服版 Wegovy 在第一季開出約 130 萬張處方，截至目前累計處方數已超過 200 萬張。公司指出，即使競爭對手禮來於 4 月推出口服藥 Foundayo(學名 orforglipron)，仍未明顯改變自家產品的成長軌跡。執行長 Mike Doustdar 表示，強勁的處方動能加上國際市場成長，是公司上調全年展望的主要原因。

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在財測方面，諾和諾德目前預期以固定匯率計算，2026 年全年調整後營收與營業利潤將年減 4% 至 12%，優於先前預估的下降 5% 至 13%，顯示管理層對需求前景略為轉趨樂觀。

市場反應正面。諾和諾德在美掛牌股價當日上漲 2.8%，優於 S&P 5001.3% 的漲幅；禮來則小幅上漲 0.5%。不過從長期表現來看，諾和諾德股價過去 12 個月仍下跌近 34%，反映市場此前擔憂其在減重藥競爭中落後；相對地，禮來同期股價上漲約 27%。

產品結構方面，諾和諾德的注射型減重藥 Wegovy 銷售持續加速成長，而糖尿病明星藥 Ozempic 銷售在美國及國際市場均出現下滑，但跌幅低於分析師預期，對整體業績形成支撐。

目前 GLP-1 受體促效劑市場正處於爆發期。根據禮來公布的數據，其已拿下超過 60% 的全球市占，而諾和諾德約占 39%，顯示禮來在整體市場仍領先。不過在口服減重藥領域，諾和諾德憑藉 Wegovy 搶先上市，取得「先發優勢」。

公司指出，截至 4 月中旬，Wegovy 口服版在美國每週處方量已達 20 萬張，為 GLP-1 藥物歷來最快採用速度之一。分析師認為，這項數據顯示諾和諾德在口服賽道上有機會與禮來重新站上同一起跑點，甚至具備反超潛力。

業界分析指出，儘管市場普遍認為禮來整體產品線更具優勢，但諾和諾德在口服產品領域的進展不容忽視。Mizuho 分析師表示，第一季財報雖稱不上「亮眼」，但終端需求數據強勁，顯示公司正逐步縮小與競爭對手差距。

除減重藥外，諾和諾德亦持續拓展產品線。其治療鐮刀型貧血的候選藥物 etavopivat 仍在開發中；此外，公司於 3 月底取得美國監管批准的 Awiqli，成為首款在美上市的每週一次基礎胰島素注射藥，為糖尿病治療市場帶來新選項。

財報數據顯示，第一季調整後營業利潤年減 15% 至 328.6 億丹麥克朗 (約 35.4 億美元)，營收年減 10% 至 700.6 億丹麥克朗；若以固定匯率計算，調整後營收下降 4%，主要受實際銷售價格下降影響。