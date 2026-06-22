鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國商務部 22 日（周一）發布公告，稱根據《中華人民共和國出口管制法》、《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將艾維奧克斯公司等 10 家美國實體列入出口管制管控名單。
中方將採取以下措施：
一、禁止出口經營者對上述 10 家實體出口兩用物項，禁止任何國家和地區的組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述實體；正在展開的相關出口活動應當立即停止。
二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向中國商務部提出申請。本公告自公布之日起正式實施。
以下是出口管制管控名單：
1. 艾維奧克斯公司（Aveox, Inc.）
地 址：2265A Ward Ave., Simi Valley, CA, USA
郵 編：93065
常用名稱：AVEOX
2. 紅貓控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）
地 址：2800 S West Temple St., Unite 2, South Salt Lake, UT, USA
郵 編：84115
常用名稱：Red Cat
3. 蒂爾無人機公司（Teal Drones, Inc.）
地 址：2800 S West Temple St., Unite 2, South Salt Lake, UT, USA
郵 編：84115
常用名稱：Teal Drones, iDrone
4. 美國 IMSAR 公司（IMSAR, LLC）
地 址：940 S 2000 W#140 Springville, UT, USA
郵 編：84663
常用名稱：IMSAR
5. 傑亞機器人公司（Jaia Robotics, Inc.）
地 址：22 Burnside St Bristol, RI, USA
郵 編：02809
常用名稱：Jaia Robotics
6. 鮑爾航空航天技術公司（Ball Aerospace & Technologies Corp.）
地 址：10 Longs Peak Drive, Broomfield, CO, USA
郵 編：80301
常用名稱：Ball Aerospace, Space & Mission Systems business of BAE Systems
7. 奧什科什防務公司（Oshkosh Defense, LLC）
地 址：2307 Oregon Street, Oshkosh, WI, USA
郵 編：54902
常用名稱：Oshkosh Defense
8. L3 哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services, Inc.）
地 址：3835 E Princess Anne Rd, Norfolk, VA, USA
郵 編：23502
常用名稱：L3Harris Maritime
9. 芒廷帕斯材料公司（MP Materials Corp.）
地 址：1700 S Pavilion Center Drive Eighth Floor, Las Vegas, NV, USA
郵 編：89135
常用名稱：MP Materials
10. 美國稀土公司（USA Rare Earth, Inc.）
地 址：100 W Airport Rd, Stillwater, OK, USA
郵 編：74075
常用名稱：USAR, USARE
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