鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-20 09:36

受美伊和平協議簽署、中東地緣政治風險降溫激勵，美股周四全面暴衝，其中費城半導體指數飆漲逾 6%，台積電、聯電、日月光 ADR 同步大漲。儘管台股周五 (19 日) 端午節休市，但下周一 (22 日) 節後開盤表現可期。法人指出，雖然新任聯準會主席華許會後釋出鷹派訊號，點陣圖暗示年底前恐升息一碼，但在全球 CSP 資本支出步入回收期，以及 Agentic AI 浪潮推動下，台灣供應鏈獲利能見度已直達 2027 年。

地緣緩解+AI浪潮雙重加持！台股節後看俏 法人：聚焦Agentic AI供應鏈。(鉅亨網資料照)

隨著美國與伊朗正式簽署和平協議，中東緊張局勢大幅趨緩，有效緩解市場對通膨的擔憂，並成功抵銷聯準會 (Fed) 近期釋出的升息鷹派訊號。台股 18 日強勢走高收在 46465.2 點，刷新歷史新高紀錄。美股四大指數 18 日全面收紅，其中費城半導體指數更狂飆 864.71 點，漲幅高達 6.42%。

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在個股表現方面，美國總統提及英特爾 (Intel) 將與蘋果 (Apple) 合作在美生產晶片，刺激英特爾股價暴漲逾 10%；晶片龍頭輝達 (Nvidia) 與超微 (AMD) 也分別上漲 2.95% 與 4.86%。這股熱潮同步同步帶旺台灣半導體族群 ADR，台積電 ADR 大漲 6.94%、聯電 ADR 與日月光投控 ADR 亦分別勁揚 10.66% 與 8.33%，為台股現貨市場注入強心針。

儘管國際地緣政治風險降溫，但聯準會的貨幣政策走向仍是市場關注焦點。玉山科技島基金經理人王偉哲指出，本次 FOMC 會議決議維持利率在 3.50% - 3.75% 不變，符合市場預期，然而，華許在記者會上多次強調「穩定價格」的使命，點陣圖更暗示年底前可能升息一碼，與 3 月份預測的降息一碼大相逕庭，顯示通膨壓力仍處高檔。

王偉哲分析，AI 帶動的企業獲利成長已是不爭的事實，但聯準會降息機率顯著下降，短期內恐加劇股市震盪。安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中也持相似見解，她認為，許多個股先前的下跌並非基本面轉弱，而是受到市場情緒波動影響，短線震盪在所難免，指數將呈現高檔震盪、類股輪動的格局，然而「拉回反而提供了極佳的布局機會」。

Agentic AI 崛起與資本支出擴散 台灣供應鏈成最大贏家

展望中長線趨勢，王偉哲特別指出，隨著 Agentic AI(自主運算 AI) 的崛起，台灣供應鏈的角色更顯至關重要。在自主執行任務的運算處理中，GPU 負責提供算力，而 CPU 則轉變為調度工作流程與任務的決策者；當上下文解讀與 App 程序調度需求大增時，將顯著帶動 CPU 相關晶片角色的吃重。

蕭惠中則強調，全球雲端服務供應商 (CSP) 持續擴大並上修資本支出，顯示 AI 投資已逐步由「投入期」邁向「回收期」。AI 資本支出的延續性與擴散性，已成功從 GPU 擴展至 CPU、ASIC(客製化晶片) 及周邊基礎設施，這讓台灣供應鏈的獲利能見度直接延伸至 2027 年甚至更長。

台灣綜合研究院日前發布「2026 年下半年台灣經濟展望」，大幅上修今年經濟成長率 (GDP) 預測至 9.33%。這項數據正印證了在 AI 浪潮持續推動下，台灣憑藉完整的半導體與資通訊產業鏈優勢，已成為全球科技供應鏈的核心受惠者。

面對類股快速輪動與通膨高檔的環境，法人建議投資人應採取「偏多但審慎」的操作策略。王偉哲指出，建議減碼評價偏高、漲多的個股，加碼營運展望正向且成長性明確的族群。類股選擇上聚焦電子類股，特別看好半導體測試、IC 設計 (ASIC)，並可適度增持電力電機等具備電網升級題材的產業。