鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-24 10:29

愛爾達 (8487-TW) 2025 年繳出穩健獲利成績。全年稅後純益 1.07 億元，每股純益達 4.03 元，愛爾達原規劃配發每股現金股息 3.5 元及股票股利 1.306 元，經董事會修正改為全數 4.806 元以現金配發。

對董事會對去年股利配發案的進行修正，愛爾達公示，因應主管機關國家通訊傳播委員會 (NCC) 目前委員人數不足，可能導致相關配發股票股利的轉增資案暫無法獲得審議，考量目前整體監理環境及審查程序時程具有不確定性，為確保股東權益及股利政策的穩定性，董事會經審慎評估後，決議取消股票股利發放，改以現金股利方式性配發，調整後現金股利總額為 4.806 元。

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愛爾達科技近年持續深化數位內容布局，強化運動賽事轉播及多元平台經營，營收與獲利表現維持穩健成長，現金流量充沛，具備良好之現金股利發放能力。公司並指出，原訂的轉增資計畫仍將視主管機關審議進度及政策環境適時評估調整，未來將在法規允許及整體發展策略下，持續優化資本結構，以支持長期營運與成長需求。

愛爾達原規劃對去年股利以配發股票股利 1.306 元，加上現金股息 3.5 元，預計盈餘轉增資後的實收資本額將達 3 億元，以達成跨過以文創類股或科技類股申請上市的門檻。但因外在環境不確定因素高，董事會決議進行股利修正，全數改為以現金股息 4.806 元。

愛爾達原規劃對去年股利以配發股票股利 1.306 元，加上現金股息 3.5 元，預計盈餘轉增資後的實收資本額將達 3 億元，以達成跨過以文創類股或科技類股申請上市的門檻。但董事會決議進行修正，全數改為以現金股息。

愛爾達近年來已逐步降低對單一大型賽事年度的依賴，透過例行性賽事與平台會員經營，建立穩定現金流基礎，營收基礎仍穩步墊高。2025 年 MOD 收視率達大賽年度水準 98.8%，OTT 長期租約（一年以上）比例提升至 40%，有助提高訂閱收入可預測性與現金流穩定度。