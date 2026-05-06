鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-06 16:52

愛爾達科技 (8487-TW) 今 (6) 日公布最新獲利資訊，2026 年第一季受惠於 WBC 世界棒球經典賽熱潮帶動，各項主力業務營運收入較去年同期大幅成長，稅後純益 6844 萬元，季增 1.53 倍，年增 1.56 倍，每股純益 2.58 元。

愛爾達董事長陳怡君。(鉅亨網記者張欽發攝)

除核心體育賽事外，愛爾達也積極拓展差異化內容布局。自 2026 年 5 月 1 日起，「愛爾達娛樂台」正式更名為「愛爾達寵物運動台」，全新定位聚焦寵物運動內容，並獨家引進 Crufts 英國克拉福茲頂級犬展大賽。Crufts 為享譽全球的百年國際賽事，被譽為「寵物界奧林匹克」，匯聚世界各地頂尖犬隻與專業訓練者同場競技。公司期望透過多元且具話題性的節目內容，擴大觀眾族群，提升頻道差異化價值，並為未來營收增添新成長動能。

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愛爾達 2026 年第一季營收 3.87 億元，年增 58.42%；毛利率 33.56%，季減 3.25 百分點，年增 8.53 個百分點稅前盈餘 8354 萬元，稅後純益為新台幣 6844 萬元，年增 1.56 倍；單季每股純益達 2.58 元，為公司歷史次高紀錄，展現體育內容變現能力與營運效率持續提升。

愛爾達首季毛利率方面，愛爾達第一季毛利率由去年同期的 25.03% 提升至 33.56%，增加 8.53 個百分點。公司表示，毛利率提升主要受惠於各項營業收入全面成長，以及授權成本與製播成本控管得宜。除第一季毛利較去年同期大幅提升外，公司也將持續優化內容組合、平台分潤及製播成本結構，力拚全年毛利率維持穩健水準。

愛爾達指出，隨著第二季迎接全世界最大運動賽事 2026 年 FIFA 世界盃™足球賽，以及第三季愛知 - 名古屋亞運陸續登場，加上既有美國職棒 MLB 總代理、中華職棒、NBA、F1、網球等國際賽事內容持續貢獻，愛爾達預期大型賽事將有助於推升眼球經濟，收入、訂閱與廣告表現可望持續成長。公司表示，在營收規模擴大與毛利率改善的雙重帶動下，全年獲利表現有機會較 2024 年巴黎奧運年度再上一層樓。

此外，愛爾達日前董事會亦通過今年股利配發現金股利每股 4.806 元。以目前股價 76.5 元計算，現金殖利率約 6.28%。股息將在 6 月 2 日除息交易，並在預計在 6 月 30 日發放。

近年海內外體育賽事觀賞熱潮持續升溫，延續首季的 WBC 經典賽熱潮、中華職棒開賽打，加上 MLB、NBA、F1、歐洲足球賽事、BWF 羽球、WTT 桌球等多數「轉播總代理」賽事帶動，一般性轉播收入基礎持續墊高。愛爾達第二季也將從 5 月 24 日起迎接年度網壇盛事法國網球公開賽，持續兩周賽事至 6 月 8 日結束後，立刻迎接台灣時間 6 月 12 日展開，橫跨端午假期為期 39 天的 2026 年 FIFA 世界盃™重磅登場，讓台灣市場也能同步接軌國際最大運動賽事，連續四次成為台灣轉播總代理，將成為推升愛爾達營運的重要動能。

愛爾達指出，本次世足賽為史上首次擴編至 48 隊參賽，比賽場次由原本 64 場增加至 104 場，賽期較上屆整整多出 10 天，且賽事規模與轉播時數均大幅提升。除賽事規模與轉播時數均大幅提升。公司預期，在全球球迷高度關注下，相關營收均有望較 2022 年卡達世足進一步成長，也將帶動點燃娛樂市場的火車頭，成為今年營運表現的重要成長關鍵。