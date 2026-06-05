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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為14.50元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.81元上修至0.83元，其中最高估值1元，最低估值0.61元，預估目標價為14.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1(1)1.171.321.06
最低值0.61(0.61)0.640.841.06
平均值0.82(0.81)0.931.071.06
中位數0.83(0.81)0.911.031.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值185.53億196.54億197.59億198.69億
最低值169.20億170.89億174.55億198.69億
平均值173.82億181.49億187.71億198.69億
中位數173.05億181.59億187.67億198.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.510.380.130.620.28
營業收入144.93億156.39億175.34億161.33億161.84億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCX

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