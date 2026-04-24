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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為14.23元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.77元上修至0.79元，其中最高估值1.11元，最低估值0.61元，預估目標價為14.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.11(1.11)1.091.21
最低值0.61(0.71)0.640.84
平均值0.82(0.8)0.911.04
中位數0.79(0.77)0.911.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值187.22億198.33億191.65億188.18億
最低值165.64億169.82億174.55億188.18億
平均值172.48億179.71億183.76億188.18億
中位數171.77億180.21億184.07億188.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.510.380.130.620.66
營業收入144.93億156.39億175.34億161.33億161.84億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCX

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