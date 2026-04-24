鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為14.23元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.77元上修至0.79元，其中最高估值1.11元，最低估值0.61元，預估目標價為14.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.11(1.11)
|1.09
|1.21
|最低值
|0.61(0.71)
|0.64
|0.84
|平均值
|0.82(0.8)
|0.91
|1.04
|中位數
|0.79(0.77)
|0.91
|1.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|187.22億
|198.33億
|191.65億
|188.18億
|最低值
|165.64億
|169.82億
|174.55億
|188.18億
|平均值
|172.48億
|179.71億
|183.76億
|188.18億
|中位數
|171.77億
|180.21億
|184.07億
|188.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.51
|0.38
|0.13
|0.62
|0.66
|營業收入
|144.93億
|156.39億
|175.34億
|161.33億
|161.84億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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