〈熱門股〉本周最飆股智伸科切入散熱供應鏈 連拉4根漲停創歷史高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-19 10:37

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 切入 AI 伺服器水冷散熱系統關鍵零組件供應鏈，加上半導體高階應用和智慧駕駛相關精密零件出貨暢旺，正積極推進越南新廠的進度，激勵本周股價連拉 4 根漲停大漲 45%，成為本周最飆股並收在史上新高價 221.5 元。

智伸科切入散熱供應鏈 股價飆漲45%創歷史高。(圖：智伸科提供)

由於股價波動在集中市場達注意交易資訊標準，在主管機關要求下，智伸科公布 5 月自結損益，稅後純益 5700 萬元，年增 147.68%，每股純益 (EPS)0.49 元；智伸科說明，若排除 5 月人民幣波動造成的匯兌損失，EPS 可達 0.9 元。

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智伸科前 5 月合併營收 38.05 億元，年增 17%，智伸科表示，AI 資料中心由「氣冷」轉向「液冷」已是不可逆的大趨勢，自家開發出的水冷關鍵零組件已順利打入全球一線 AI 晶片巨頭、美系機櫃水冷板等大廠供應鏈。

智伸科樂觀看待，隨著下半年液冷機櫃量產出貨潮湧現，將迎來高利潤產品的密集交期。

智伸科表示，第一季 AI 伺服器與半導體、電子 (AI/HDD)、智慧醫療加總營收占整體比重達 37%、年增率達 28%，並有助推升毛利率和獲利能力，下半年持續拉高整體產能稼動率可期，同時，智伸科也積極推進越南新廠的進度，為後市營運添新動能。