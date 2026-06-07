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隨著全球人工智慧（AI）算力需求迎來爆發式增長，SK 海力士、三星電子與美光科技 (MU-US) 三大記憶體巨頭的技術博弈，已悄然轉移至「散熱戰場」。
隨著輝達 (NVDA-US) 證實三家晶片製造商均已通過認證並投產，可為最新 AI 平台「Vera Rubin」供應最先進的高頻寬記憶體（HBM），意味著 HBM4 的大規模量產已箭在弦上。
然而，在 HBM4 走上台前的同時，下一代 HBM5 的研發競速也已拉開序幕，而這一次，決定勝負的關鍵指標不再僅是堆疊層數與傳輸速度，而是「晶片內部熱管理」技術。
業界指出，過去 HBM 的效能角逐多圍繞在頻寬與堆疊能力，散熱往往被視為後端系統級的任務，主要依賴伺服器風扇、液冷板或導熱界面材料等外部媒介。
然而，隨著輝達和 AMD 等客戶的新一代 GPU 單晶片功耗逼近 1000W，HBM 的堆疊層數也從 HBM4 的 12 至 16 層，向 HBM5 的 20 層極限邁進。
堆疊高度與功耗的急劇飆升，導致晶片內部熱量嚴重累積，若僅依靠底層基片逐層傳導，過長的散熱路徑與高熱阻將引發降頻與算力縮水。
這促使 AI 巨頭們向記憶體廠商提出更嚴苛的熱管理要求，迫使散熱設計必須「前置」並植入 HBM 封裝內部。
在這場被視為 HBM 出廠「標配」的散熱大戰中，三大晶片廠展現出各具特色的技術路徑。
領頭羊 SK 海力士搶先發布了「iHBM」散熱技術，其核心概念是在晶片內部直接開闢專屬的直通導熱通道。透過將「整合式冷卻元件（ICE）」內嵌於晶片內部發熱最集中的區域，這種矽基結構能像「散熱煙囪」一樣將熱量經由晶片間的物理層直接排出，成功將熱阻降低 30% 以上。
這項技術不僅確保了高負載下的穩定運作，且基於已驗證的封裝工藝，能讓客戶在不更改既有設計的情況下無縫升級，預計將率先大規模應用於 HBM5 及後續的高效能運算產品中。
三星電子則主打「HPB（導熱阻斷 / 導熱塊）」技術應戰，選擇在多層 DRAM 裸片之間埋入導熱塊，在晶片內部搭建多條獨立排熱通道。該技術先前已在 AP 處理器與第七代 HBM4E 上完成驗證，可有效降低 16% 的熱阻。
三星目前除了採用銅基 HPB 結構外，也正積極探索熱傳導效率更高的矽基 HPB 設計，並計劃在 HBM5 上全面實現量產落地。
相較之下，美光科技則採取了低功耗設計與矽通孔（TSV）微溝槽液冷並行的獨特路線。
美光透過在 AI 加速器晶片的矽晶片內部蝕刻微型溝槽，讓冷卻液直接在晶片內部循環流動，並讓不承擔信號傳輸、僅用於導熱的 TSV 與訊號通道對齊排布，在不額外佔用晶片空間的前提下實現了極致的內部控溫。
熱管理技術的典範轉移，不僅重新定義了 HBM 的技術門檻，更將深刻重塑半導體上游供應鏈。
隨著散熱設計深入封裝內部，高導熱銅材、特種矽散熱材料，以及混合鍵結（Hybrid Bonding）與晶圓級封裝（WLP）等先進封裝製程的需求預計將迎來爆發式成長，進一步推高產品的附加價值。
半導體專家強調，未來的 HBM 競爭已不再是記憶體廠的單打獨鬥，如何控制發熱量將直接決定產品的良率與最終效能，而晶圓代工廠與記憶體製造商之間在先進封裝與系統整合上的協作效率，無疑將成為決定誰能在這場「散熱之戰」中脫穎而出的關鍵籌碼。
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