鉅亨網新聞中心 2026-06-08 07:20

隨著輝達 (NVDA-US) 證實三家晶片製造商均已通過認證並投產，可為最新 AI 平台「Vera Rubin」供應最先進的高頻寬記憶體（HBM），意味著 HBM4 的大規模量產已箭在弦上。

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然而，在 HBM4 走上台前的同時，下一代 HBM5 的研發競速也已拉開序幕，而這一次，決定勝負的關鍵指標不再僅是堆疊層數與傳輸速度，而是「晶片內部熱管理」技術。

業界指出，過去 HBM 的效能角逐多圍繞在頻寬與堆疊能力，散熱往往被視為後端系統級的任務，主要依賴伺服器風扇、液冷板或導熱界面材料等外部媒介。

然而，隨著輝達和 AMD 等客戶的新一代 GPU 單晶片功耗逼近 1000W，HBM 的堆疊層數也從 HBM4 的 12 至 16 層，向 HBM5 的 20 層極限邁進。

堆疊高度與功耗的急劇飆升，導致晶片內部熱量嚴重累積，若僅依靠底層基片逐層傳導，過長的散熱路徑與高熱阻將引發降頻與算力縮水。

這促使 AI 巨頭們向記憶體廠商提出更嚴苛的熱管理要求，迫使散熱設計必須「前置」並植入 HBM 封裝內部。

在這場被視為 HBM 出廠「標配」的散熱大戰中，三大晶片廠展現出各具特色的技術路徑。

領頭羊 SK 海力士搶先發布了「iHBM」散熱技術，其核心概念是在晶片內部直接開闢專屬的直通導熱通道。透過將「整合式冷卻元件（ICE）」內嵌於晶片內部發熱最集中的區域，這種矽基結構能像「散熱煙囪」一樣將熱量經由晶片間的物理層直接排出，成功將熱阻降低 30% 以上。

這項技術不僅確保了高負載下的穩定運作，且基於已驗證的封裝工藝，能讓客戶在不更改既有設計的情況下無縫升級，預計將率先大規模應用於 HBM5 及後續的高效能運算產品中。

三星電子則主打「HPB（導熱阻斷 / 導熱塊）」技術應戰，選擇在多層 DRAM 裸片之間埋入導熱塊，在晶片內部搭建多條獨立排熱通道。該技術先前已在 AP 處理器與第七代 HBM4E 上完成驗證，可有效降低 16% 的熱阻。

三星目前除了採用銅基 HPB 結構外，也正積極探索熱傳導效率更高的矽基 HPB 設計，並計劃在 HBM5 上全面實現量產落地。

相較之下，美光科技則採取了低功耗設計與矽通孔（TSV）微溝槽液冷並行的獨特路線。

美光透過在 AI 加速器晶片的矽晶片內部蝕刻微型溝槽，讓冷卻液直接在晶片內部循環流動，並讓不承擔信號傳輸、僅用於導熱的 TSV 與訊號通道對齊排布，在不額外佔用晶片空間的前提下實現了極致的內部控溫。

熱管理技術的典範轉移，不僅重新定義了 HBM 的技術門檻，更將深刻重塑半導體上游供應鏈。

隨著散熱設計深入封裝內部，高導熱銅材、特種矽散熱材料，以及混合鍵結（Hybrid Bonding）與晶圓級封裝（WLP）等先進封裝製程的需求預計將迎來爆發式成長，進一步推高產品的附加價值。