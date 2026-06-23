鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-23 10:07

南山人壽今 (23) 日召開股東常會，由董事長尹崇堯親自主持，然而，場外卻充斥抗議聲浪，台北市南山人壽企業工會要求公司上市前要先解決勞資爭議，南山人壽隨後發表三點聲明，直言有 58 件業務員承攬合約，民事法院與行政法院判決見解不一致，並強調公司一向秉持開放、理性的態度，持續與工會進行多元管道的溝通與協商，盼能尋求共識與永續經營。

台北市南山人壽企業工會今天上午號召會員集結於股東會場外，拉起抗議布條，並高喊「上市要祝福，協商共解決」口號，呼籲南山人壽在推動上市前，應優先解決長年累積的勞資爭議，並依法補足員工退休金。

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對此，南山人壽指出，本次工會所提出的勞資爭議，在於「公司與業務員之間的法律關係認定」。公司解釋，目前法律見解存在分歧，民事法院過去已有 58 件判決，判定南山人壽與業務員之間屬於「承攬合約」。不過，行政法院判決見解與民事法院不一致，進而衍生後續的法律爭議。

南山人壽強調，公司向來恪守法律規範，希望能循法律途徑弭平相關爭議。

其次，由於此議題涉及公司整體的業務制度，影響範圍擴及全體適用相同制度的業務人員。在評估研議解決方案時，必須同時兼顧數萬名「認同現行承攬制度」的業務員權益、業務制度的一致性，以及公司的長期穩健經營。若僅處理目前的個別裁罰案件，並無法真正解決根本問題。

面對工會的訴求，南山人壽重申，過去已召集跨部門單位組成專案小組，積極與工會進行協商，先前也曾與工會簽署過相關協議，以加強保障業務員的權益，並非沒有進展。