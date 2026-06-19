松川精密 ( 7788-TW ) 營運走在上升的軌道上，且由於目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能，股價在 18 日爆發 3557 張大量，一度以 299 元創新天價，收在 292 元爲收盤新天價，周漲 9.27%。

繼電器廠松川精密在 2025 年第四季及 2026 年第一季營收持續創新高，松川並看好 AI 伺服器及儲能應用在第二季的強力需求，預估第二季營收將維持第一季以來的營運熱度，已公布的 2026 年 5 月營收並以 7.31 億元改寫歷史新高。年增 43.08%，1-5 月營收 32.39 億元，年增 20.3%。同時，松川 2026 年營收將估較去年有雙位數成長。