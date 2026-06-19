鉅亨網記者張欽發 台北
松川精密 (7788-TW) 營運走在上升的軌道上，且由於目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能，股價在 18 日爆發 3557 張大量，一度以 299 元創新天價，收在 292 元爲收盤新天價，周漲 9.27%。
繼電器廠松川精密在 2025 年第四季及 2026 年第一季營收持續創新高，松川並看好 AI 伺服器及儲能應用在第二季的強力需求，預估第二季營收將維持第一季以來的營運熱度，已公布的 2026 年 5 月營收並以 7.31 億元改寫歷史新高。年增 43.08%，1-5 月營收 32.39 億元，年增 20.3%。同時，松川 2026 年營收將估較去年有雙位數成長。
松川精密 2026 年第一季財報，營收 18.57 億元，續創新高，毛利率 26.94%，季增 0.9 個百分點，年增 1.54 個百分點，首季稅後純益 1.78 億元，季增 59.83%，年增 22.48%，每股純益達 2.22 元。
松川精密 18 日股價滾出 3557 張大量，收盤報 292 元，突破平台整理區，股價周漲 9.27%。在量能持續維持之下，短線支撐在 5 日線 272.6 元。
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