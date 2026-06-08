鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-08 09:30

晶技 (3042-TW) 旗下電磁閥廠台興電子 (3426-TW) 為提升經營綜效、拓展資源、增加市場競爭力，董事會通過閎鼎資本旗下頤盛投資整合繼電器大廠松川 (7788-TW) 以每股 48 元收購 100% 股權，台興在 今 (8) 日下櫃並撤銷公開發行，原台興電子營收 6 月起將併入松川。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

松川 5 月營收仍有不錯表現，松川今天股價以跌停 202 元開出後走高，一度逆勢上漲逾 4%，早盤並以 241 元改寫歷史新高。

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原台興電子在 2016 年 12 月上櫃掛牌，目前股本 2.64 億元，台興電子掌握國際 Tier1 大廠訂單，主要業態與繼電器廠松川相近，但台興的原物料來自外購爲主，此案的進行有利於資源的整合，並擴大出海口。

目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能。

松川精密 2026 年第一季財報，營收 18.57 億元，續創新高，毛利率 26.94%，季增 0.9 個百分點，年增 1.54 個百分點，首季稅後純益 1.78 億元，季增 59.83%，年增 22.48%，每股純益達 2.22 元。

松川精密營收走在迎合市場需求趨勢的軌道中，4 月營收以 6.99 億元改寫歷史新高，月增 5.47%，年增 16.38%； 2026 年 1-4 月營收 25.58 億元，年增 15.07%。松川精密 5 月拉貨力道也在成長。

松川精密在 2025 年第四季及 2026 年第一季營收持續創新高，松川並看好 AI 伺服器及儲能應用在第 二季的強力需求，預估第二季營收將維持第一季以來的營運熱度，已公布的 2026 年 4 月營收並以 6.99 億元改寫歷史新高。同時，估 2026 年營收將較去年有雙位數成長。