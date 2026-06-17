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鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為41.50元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.43元，其中最高估值2.82元，最低估值1.93元，預估目標價為41.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值2.82(2.8)3.43.86
最低值1.93(1.93)1.881.91
平均值2.41(2.35)2.872.81
中位數2.43(2.35)2.952.74

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值274.03億278.44億277.24億
最低值253.64億255.05億255.07億
平均值260.63億266.91億270.93億
中位數260.06億267.20億275.70億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS6.973.033.023.211.68
營業收入331.97億311.26億282.13億282.07億277.45億

詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKMX

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