鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-18 14:51

Micro LED 廠錼創 (6854-TW) 今 (18) 日召開股東會，錼創提到，未來將深化 MicroLED 關鍵製程與核心技術布局，結合 AI、光通訊與智慧家居的發展趨勢，攜手全球領導品牌共同開發超省電穿戴裝置、超高亮度、透明與柔性顯示器等創新應用，全面推動次世代 MicroLED 市場的長期成長與企業永續價值提升。

錼創深化MicroLED核心技術布局 強攻AI與光通訊。(圖：shutterstock)

錼創科技已透過前瞻研發構築起堅實的專利權技術護城河。截至去年底，公司申請各國專利總件數已高達 984 件，並針對相關技術對應各式顯示器應用市場申請 40 多件商標，使旗下生產線可同時製造各式大尺寸商用、車用、無邊框及超薄可撓等廣泛成品。

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為了加速國際市場的戰略擴張，錼創除在中國大陸設立全資子公司專責零組件生產外，更公告擬收購美國顯示技術公司 Lumiode，藉此大幅提升全球供應鏈效率並擴大北美研發能量。