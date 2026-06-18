鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-18 16:58

伺服器導軌大廠川湖科技 (2059-TW) 最新全球擴產計畫迎來關鍵進展，法人指出，位於美國德州的新廠建置工程進度順利，預計將於 Q3 進入量產，隨著多款 AI 伺服器新機種出貨全面放量，全年度獲利可望再提升。

川湖北美新廠預計今年Q3量產 稼動率逐季走高助攻全年獲利再走高。(圖：shutterstock)

法人提到，受到高毛利 AI 伺服器導軌占比持續提升的拉動，川湖第二季與第三季的合併營收將同步展現高雙位數的年增成長，單季毛利率也將在產品結構優化下獲得進一步調升。

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法人表示，川湖為了因應長期的剛性需求成長，除了北美新廠即將於秋季量產，台灣廠區未來也規劃持續推動川益三、四期擴建計畫，若現有二廠達到產能滿載情況，單月營收即具備相當大的成長想像空間。

隨著全球各大品牌與科技巨頭大舉投入大型語言模型與自研晶片市場，資料中心基礎設施投資已轉變為跨年度的結構性戰略。由於 AI 機櫃的功耗及重量持續大幅度增加，市場對於具備高承重、高可靠度的導軌技術門檻要求同步拉高，這對長期維持技術領先的川湖而言極為有利，預估公司在 AI 導軌的全球市占率仍將穩守在八成以上的高檔防線。