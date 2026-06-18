鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-18 17:43

雷射與電漿製程設備廠鈦昇 (8027-TW) 今 (18) 日召開股東會，會中完成董事改選，除新增三名新面孔外，經營團隊架構也全面升級，將由副董事長陳坤山兼任總經理一職，原總座張光明則轉任轉投資總經理兼財務長，同時也持續深化在 TGV 玻璃基板、CPO 相關應用等布局。

鈦昇今日全體董事一致推舉王明慶續任董事長一職，帶領新任董事團隊。在本次新任董事陣容中，鈦昇引入多元專家陣容，完善董事會決策核心，包括獨立董事賴志煌、獨立董事林子健、董事暨行銷業務副總張正彥。

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鈦昇指出，賴志煌為現任國立清華大學半導體研究學院副院長，也是美國史丹佛大學材料科學與工程博士。董事會將深度延攬其在「半導體研究與材料工程」的頂尖專才，並借重其在國際指標學術組織 (IEEE) 的深厚影響力，協助公司精準佈局前瞻科技以及頂尖大學人才養成。

林子健則在投資銀行與資本市場深耕多年。鈦昇將借重其在「國際資本市場運作、大型法人投資與風險管理」的深厚實務專才，協助董事會深化與國內外資本市場的連結。

值得注意的是，鈦昇此次特別拔擢現任行銷業務處處長張正彥，以協助優化營運效益。藉由其市場拓展與供應鏈經驗，且具備熟悉公司內部運作，期許將第一線的市場與客戶聲音直接帶入決策核心。此拔擢彰顯公司重視內部人才培育的實務戰略，向市場與員工釋放積極轉型訊號。

張正彥長期深耕國際市場並推動海外業務成長，台灣產業鏈串聯等經驗，正式晉升為「行銷業務處副總經理」。未來張正彥除持續擔任美國子公司總經理與代理發言人外，亦將統籌全球行銷業務、資材部及人力資源處，強化跨部門整合、人才培養、企業文化轉型，以及資源性的全面整合，提升公司整體競爭力。

為配合新任董事會之策略推進，經營團隊架構亦同步全面升級。鈦昇宣布，執行副董事長陳坤山先生將兼任總經理一職，全面負責公司整體營運管理。陳坤山於半導體與自動化設備領域擁有深厚技術背景與產業經驗，未來將持續帶領鈦昇深化技術創新能量，借重其經驗協助公司轉型。

同時，鈦昇將借重張光明於擔任執行長期間對於財務治理，以及產官學經營的豐沛人脈，國際化布局所做出的重要貢獻，轉任「轉投資總經理兼財務長」，持續負責集團財務、風險管理及轉投資事業群整合，並深化與國內外大專院校及研究機構之合作交流，強化高階技術人才與產業資源鏈結。

此外，原營運長趙偉克長期投入先進製程布局及市場開發，未來將轉任「專案資深副總經理」，負責推動關鍵技術如 TGV 商品化及重要專案發展。

鈦昇為強化公司與投資人及利害關係人之溝通效能。與投資，媒體以及企業品牌形象建立，同步統籌「公共關係室」並由原行銷處處長兼發言人林傑倫將晉升為「公共關係室副總經理」，並持續擔任集團發言人。

鈦昇強調，本次新任董事會改選與高階主管組織架構調整圓滿完成，透過資深主管的產業經驗傳承，結合年輕世代的創新思維與市場敏捷度，推動跨世代協作管理，打造更具國際競爭力與未來發展性的營運團隊。