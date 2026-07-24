美國總統川普新關稅將於美東時間周五 (24 日) 生效，加上美股四大指數全數收黑，拖累台股今 (24) 日早盤以 44769.39 點開低走低，一度下跌 874 點，來到到 43976.39 點，陷入 44000 關卡保衛戰，並回測季線約 43977 點，預估成交量 6900 億元。

美國宣布新一輪關稅政策，將對多數主要貿易夥伴的進口商品課徵 10 至 12.5% 的關稅，而台灣稅率也出爐，由於已被認定採取相關行動，因此將被課徵 10% 關稅。相對為低稅率，台股今天仍然走跌。