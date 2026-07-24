鉅亨網記者劉玟妤 台北
美國總統川普新關稅將於美東時間周五 (24 日) 生效，加上美股四大指數全數收黑，拖累台股今 (24) 日早盤以 44769.39 點開低走低，一度下跌 874 點，來到到 43976.39 點，陷入 44000 關卡保衛戰，並回測季線約 43977 點，預估成交量 6900 億元。
美國宣布新一輪關稅政策，將對多數主要貿易夥伴的進口商品課徵 10 至 12.5% 的關稅，而台灣稅率也出爐，由於已被認定採取相關行動，因此將被課徵 10% 關稅。相對為低稅率，台股今天仍然走跌。
電子權值股今天多數下跌，台積電 (2330-TW) 開盤跌 55 元，跌逾 2%，鴻海 (2317-TW、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 皆跌逾 1%，聯電 (2303-TW)、日月光 (3711-TW) 則跌逾 2%，僅有聯發科 (2454-TW) 獨自抗空，漲逾 2%。
PCB 族群今天同樣臉黑，ABF 載板三雄跌幅沈重，南電 (8046-TW) 跌逾半根停板，景碩 (3189-TW) 跌逾 4%，欣興 (3037-TW) 跌逾 1%。另外，聯茂 (6213-TW) 跌逾 4%，定穎投控 (3715-TW) 跌逾 2%，台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 跌逾 1%。
代工廠中，雖然廣達走弱，但在緯創 (3231-TW) 漲逾 3% 帶動下，緯穎 (6669-TW) 也漲逾 3%，英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 及仁寶 (2324-TW) 紛紛走揚。
美股四大指數全數收黑，道瓊指數下跌 506.93 點或 0.97%，收 51711.65 點；那斯達克指數下跌 553.21 點或 2.15%，收 25137.69 點；S&P 500 指數下跌 90.66 點或 1.21%，收 7408.30 點；費城半導體指數下跌 66.83 點或 0.54%，收 12343.84 點。