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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水(SBSW-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為16.65元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對西班伊靜水(SBSW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3元下修至2.92元，其中最高估值4.11元，最低估值2.07元，預估目標價為16.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.11(4.11)3.122.912.99
最低值2.07(2.07)1.430.690.19
平均值2.99(2.99)2.282.061.59
中位數2.92(3)2.312.591.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值123.99億128.95億126.27億106.49億
最低值98.96億84.89億71.12億63.66億
平均值108.54億107.38億98.16億85.08億
中位數107.43億105.66億97.29億85.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.081.59-2.89-0.56-0.41
營業收入116.42億84.45億61.57億61.17億72.55億

詳細資訊請看美股內頁：
西班伊靜水(SBSW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSBSW

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