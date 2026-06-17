鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水(SBSW-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為16.65元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對西班伊靜水(SBSW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3元下修至2.92元，其中最高估值4.11元，最低估值2.07元，預估目標價為16.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.11(4.11)
|3.12
|2.91
|2.99
|最低值
|2.07(2.07)
|1.43
|0.69
|0.19
|平均值
|2.99(2.99)
|2.28
|2.06
|1.59
|中位數
|2.92(3)
|2.31
|2.59
|1.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|123.99億
|128.95億
|126.27億
|106.49億
|最低值
|98.96億
|84.89億
|71.12億
|63.66億
|平均值
|108.54億
|107.38億
|98.16億
|85.08億
|中位數
|107.43億
|105.66億
|97.29億
|85.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.08
|1.59
|-2.89
|-0.56
|-0.41
|營業收入
|116.42億
|84.45億
|61.57億
|61.17億
|72.55億
詳細資訊請看美股內頁：
西班伊靜水(SBSW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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