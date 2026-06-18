〈陸港盤後〉五部門展開新能源車下鄉活動 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-18 16:30

中國 A 股三大指數 18 日（周四）收盤漲跌互見，中國工業和信息化部、商務部等五部門辦公廳（綜合司）發布關於展開 2026 年新能源車下鄉活動的通知，深入推進汽車以舊換新進鄉村。

五部門展開新能源車下鄉活動，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

上證指數 18 日收報 4,090.48 點，跌 0.43%。深證成指收報 16,030.70 點，漲 0.94%。創業板指收報 4,252.39 點，漲 2.05%。

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滬深兩市成交總額為人民幣 3.3101 兆元，較前一交易日增加 2,184 億元。

香港恆生指數 18 日收盤跌 1.59%，報 2,3924.81 點；恆生科技指數跌 1.39%，報 4,604.35 點。

新能源車下鄉服務平台發布 2026 年新能源車下鄉車型目錄，共 155 款車型，小米 su7、特斯拉 Model 3 在列。

通知提到，深入推進汽車以舊換新進鄉村。在新能源車下鄉活動中設置以舊換新專區，展開補貼政策宣介推廣，提供舊車檢測評估回收、補貼申請手續代辦等「一站式」服務，進一步提高優惠政策知曉度、覆蓋面，方便鄉村地區消費者參與享受補貼。

通知說，對換購新能源車的鄉村地區消費者，均可按政策要求申領汽車以舊換新補貼，不受補貼資格數量限制。