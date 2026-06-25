〈陸港盤後〉滬指一度轉跌 三大指數走高

鉅亨網新聞中心 綜合報導 2026-06-25 16:30

中國 A 股三大指數 25 日（周四）開盤漲跌互見，盤初指數分化，滬指窄幅震盪，深市衝高回落，創指一度轉跌。午前券商股拉升，帶動兩市攜手上漲。午後指數重回分化走勢，滬指一度轉跌，深市則震盪上行。

滬指一度轉跌，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

上證綜指 25 日收盤漲 0.23%，報 4,120.28 點；深證成指漲 1.82%，報 16,344.08 點；創業板指漲 2.84%，報 4,371.99 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 3.5943 兆元，較前一交易日增加 3,100 億元。

香港恆生指數 25 日收跌 1.43%，報 23,076.91 點，恆生科技指數收跌 1.63%，報 4,405.92 點。

東方證券認為，近日市場科技類股依然是投資首選，需要提醒的是，市場即將進入中報驗證周期，投資人需要注意不少科技品種遭到炒作後業績衝擊波。

從技術角度來看，滬綜指自本月 8 日見底回升以來，運行在比較標準的上升通道之中，22 日大漲高點超出上軌線，23 日便出現回落，24 日低點 4,070 點基本到達下軌線後產生反彈，但明顯受到五日線壓制，該點位基本處於上升通道中間位置，短期大盤仍有衝擊 4,150 點區域的動能。

財信證券表示，市場結構性分化行情延續，硬科技線全面回暖帶動指數走強，鋰礦、化工（核心股）族群活躍。

總體而言，大盤及時迎來修復，短線趨勢性下探的機率不大；但就結構上來看，科創方向整體趨勢更好，特別是在弱勢行情中更容易逆勢帶動市場情緒，周期方向整體波動相對更大，其中部分周期股上漲邏輯也與 AI 產業鏈有關，因此在輪動中科創方向可更高看一眼。