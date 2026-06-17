鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.79元，預估目標價為42.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.77元下修至-0.79元，其中最高估值-0.72元，最低估值-0.91元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.72(-0.72)
|-0.45
|-0.34
|-0.19
|最低值
|-0.91(-0.91)
|-0.86
|-0.69
|-0.19
|平均值
|-0.79(-0.78)
|-0.6
|-0.48
|-0.19
|中位數
|-0.79(-0.77)
|-0.55
|-0.43
|-0.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|55.05億
|57.55億
|61.15億
|62.47億
|最低值
|52.81億
|53.76億
|54.97億
|61.95億
|平均值
|53.94億
|55.49億
|58.21億
|62.21億
|中位數
|53.82億
|55.34億
|57.63億
|62.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.84
|-0.41
|-0.53
|-3.70
|-0.43
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
|53.40億
|53.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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