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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.79元，預估目標價為42.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.77元下修至-0.79元，其中最高估值-0.72元，最低估值-0.91元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.72(-0.72)-0.45-0.34-0.19
最低值-0.91(-0.91)-0.86-0.69-0.19
平均值-0.79(-0.78)-0.6-0.48-0.19
中位數-0.79(-0.77)-0.55-0.43-0.19

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值55.05億57.55億61.15億62.47億
最低值52.81億53.76億54.97億61.95億
平均值53.94億55.49億58.21億62.21億
中位數53.82億55.34億57.63億62.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.84-0.41-0.53-3.70-0.43
營業收入37.02億49.28億53.42億53.40億53.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLINE

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Lineage, Inc.42.83-1.25%

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