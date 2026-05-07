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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.74元，預估目標價為40.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.71元下修至-0.74元，其中最高估值-0.56元，最低估值-0.91元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.56(-0.56)-0.44-0.34-0.21
最低值-0.91(-0.91)-0.86-0.63-0.21
平均值-0.74(-0.72)-0.61-0.47-0.21
中位數-0.74(-0.71)-0.6-0.46-0.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值55.50億57.88億61.39億66.85億
最低值52.78億53.83億55.13億62.47億
平均值54.16億55.97億59.13億64.66億
中位數54.14億56.06億59.71億64.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.84-0.41-0.53-3.70-0.43
營業收入37.02億49.28億53.42億53.40億53.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLINE

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