鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.74元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.71元下修至-0.74元，其中最高估值-0.56元，最低估值-0.91元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.56(-0.56)
|-0.44
|-0.34
|-0.21
|最低值
|-0.91(-0.91)
|-0.86
|-0.63
|-0.21
|平均值
|-0.74(-0.72)
|-0.61
|-0.47
|-0.21
|中位數
|-0.74(-0.71)
|-0.6
|-0.46
|-0.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|55.50億
|57.88億
|61.39億
|66.85億
|最低值
|52.78億
|53.83億
|55.13億
|62.47億
|平均值
|54.16億
|55.97億
|59.13億
|64.66億
|中位數
|54.14億
|56.06億
|59.71億
|64.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.84
|-0.41
|-0.53
|-3.70
|-0.43
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
|53.40億
|53.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.6元，預估目標價為39.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為88.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至-2.45元，預估目標價為26.51元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至4.18元，預估目標價為150.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇