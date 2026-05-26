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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.74元下修至-0.77元，其中最高估值-0.72元，最低估值-0.91元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.72(-0.69)
|-0.45
|-0.34
|-0.21
|最低值
|-0.91(-0.91)
|-0.86
|-0.63
|-0.21
|平均值
|-0.78(-0.76)
|-0.61
|-0.47
|-0.21
|中位數
|-0.77(-0.74)
|-0.6
|-0.46
|-0.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|55.50億
|57.80億
|61.39億
|66.85億
|最低值
|52.78億
|53.83億
|55.13億
|62.47億
|平均值
|54.08億
|55.70億
|58.84億
|64.66億
|中位數
|54.09億
|55.53億
|58.66億
|64.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.84
|-0.41
|-0.53
|-3.70
|-0.43
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
|53.40億
|53.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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