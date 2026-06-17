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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CubeSmart(CUBE-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為43.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對CubeSmart(CUBE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.43元上修至1.46元，其中最高估值1.53元，最低估值1.42元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.53(1.53)1.571.61.61
最低值1.42(1.37)1.41.451.47
平均值1.47(1.45)1.51.531.54
中位數1.46(1.43)1.521.561.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.52億12.09億12.70億13.38億
最低值11.03億11.26億11.87億12.38億
平均值11.26億11.61億12.17億12.88億
中位數11.26億11.57億12.16億12.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.091.291.821.721.46
營業收入8.23億10.10億10.50億10.66億11.23億

詳細資訊請看美股內頁：
CubeSmart(CUBE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCUBE

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