鉅亨速報 - Factset 最新調查：CubeSmart(CUBE-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為43.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對CubeSmart(CUBE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.43元上修至1.46元，其中最高估值1.53元，最低估值1.42元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.53(1.53)
|1.57
|1.6
|1.61
|最低值
|1.42(1.37)
|1.4
|1.45
|1.47
|平均值
|1.47(1.45)
|1.5
|1.53
|1.54
|中位數
|1.46(1.43)
|1.52
|1.56
|1.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.52億
|12.09億
|12.70億
|13.38億
|最低值
|11.03億
|11.26億
|11.87億
|12.38億
|平均值
|11.26億
|11.61億
|12.17億
|12.88億
|中位數
|11.26億
|11.57億
|12.16億
|12.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.09
|1.29
|1.82
|1.72
|1.46
|營業收入
|8.23億
|10.10億
|10.50億
|10.66億
|11.23億
詳細資訊請看美股內頁：
CubeSmart(CUBE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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