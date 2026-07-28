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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估下修至5.62元，預估目標價為41.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.71元下修至5.62元，其中最高估值7.53元，最低估值3.73元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.53(7.53)6.426.0832.1
最低值3.73(3.73)10.764.16
平均值5.64(5.67)3.894.0710.24
中位數5.62(5.71)3.673.784.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值97.09億91.19億91.60億129.63億
最低值81.31億66.48億62.20億79.35億
平均值88.47億80.46億81.15億99.46億
中位數88.88億81.75億83.59億89.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.5911.029.252.273.99
營業收入79.85億110.75億82.79億97.37億89.20億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPA

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