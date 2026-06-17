〈興富發展望〉由王嶠奇出任董事長 預估今年業績表現優於去年

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-17 17:00

興富發建設 (2542-TW) 今 (17) 日召開股東會，股東會決議超額配發每股 4 元股息，並完成董事全面改選，新一屆董事會並推選由王嶠奇出任董事長，興富發估 2026 年的業績表現將明顯優於 2025 年。未來 3 年每年 500-800 億元的建案完工人帳。

興富發由王嶠奇出任董事長。(鉅亨網記者張欽發攝)

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興富發 2025 年營收 311 億元，稅後純益 44.37 億元，每股純益 2.1 元，2026 年第一季營收 161.92 億元，毛利率 30.11%，稅後純益 24.21 億元，每股純益 1.15 元。

興富發指出，2026 年除了來自跨年度交屋認列的「市政愛悦」與「鉑愛悦」，後續更將陸續迎來北中南指標個案的完工認列，包括國家企業廣場、蘿曼蘿蘭、鉑金愛悦、森悦、森美樹，以及齊裕營的美術水公園、美術 1 號院，與博元建設之雍悦一方、紀汎希、南科卓越城等，對整年度的營運成果奠定深厚基石。

面對全新市場局勢，興富發指出，在住宅方面，積極掌握剛性需求與成屋市況，目前已針對北中南未售成屋全面著手規劃全裝修，替消費者省去裝潢煩惱與負擔，實現物超所值的購屋居住體驗。在商用不動產方面，今年同時啟動租售並進的營運策略，未來興富發不再侷限於建築開發銷售的處分利益，而是透過積極開發與長期持有，打造「營建銷售」與「固定收益」的營收雙引擎，為股東創造長期穩定的現金流。

興富發目前全棟商辦將朝向出租規劃，包括台中七期 TIMES 88、惠國 90，以及桃園中路特區大興西路 VVS1 鑽石經貿中心，都將為集團創造未來穩定租金收益。