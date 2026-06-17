〈興富發展望〉去年股利超額配發4元股息 今年業績表現將優於2025年
鉅亨網記者張欽發 台北
興富發建設 (2542-TW) 今 (17) 日召開股東會，興富發 2025 年營收 311 億元，稅後純益 44.37 億元，每股純益 2.1 元，今天股東會決議超額配發每股 4 元股息。公司 2025 年營運穩健，未來 3 年，每年將有 500-800 億的完工金額，興富發副總經理廖昭雄指出，興富發 2026 年的業績表現將明顯優於 2025 年。
今天與富發股東會並完成董事全面改選，3 月自華豐輪胎 (2109-TW) 總經理職務退休的王嶠奇也獲選進入董事會，取代現任董事長曹淵博的董事席次。。
同時，廖昭雄並指出，依目前興富發手中開發的建築量體而言，住宅與商辦的比重各已 50%，在目前來看，在台灣 AI 產業勃興帶動帶動的投資熱度而言，企業對商辦的需求也將大增。
同時，今年首季台灣央行在放房市信用管制的第二屋貸款成數後，興富發看出房市市場流動性已漸增。而在台股站上 4 萬 5000 點後，是否將會有獲利資金投入房市，廖昭雄指出確有其可能性，但並不見得在 2026 年下半年立刻就看得到，後續房市表現仍將持續觀察。
對興富發手上的商用不動產部分，興富發將以租售並進，挹注長期固定資金收入。廖昭雄指出，住宅與商辦的比重各已 50%，目規劃以出租方式的純辦大樓最早的一棟將爲今年底完工的桃園中路 VVS1 商辦，後續 2028 年及 2030 年完工的台中市惠國段兩棟商辦也將規劃以 出租收取固定限期收益爲主。
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