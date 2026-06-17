〈興富發展望〉去年股利超額配發4元股息 今年業績表現將優於2025年

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-17 12:52

興富發建設 (2542-TW) 今 (17) 日召開股東會，興富發 2025 年營收 311 億元，稅後純益 44.37 億元，每股純益 2.1 元，今天股東會決議超額配發每股 4 元股息。公司 2025 年營運穩健，未來 3 年，每年將有 500-800 億的完工金額，興富發副總經理廖昭雄指出，興富發 2026 年的業績表現將明顯優於 2025 年。

與富發副總經理廖昭雄。(鉅亨網記者張欽發攝)

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3 月自華豐輪胎總經理職務退休的王嶠奇今獲選進入興富發董事會。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，廖昭雄並指出，依目前興富發手中開發的建築量體而言，住宅與商辦的比重各已 50%，在目前來看，在台灣 AI 產業勃興帶動帶動的投資熱度而言，企業對商辦的需求也將大增。

同時，今年首季台灣央行在放房市信用管制的第二屋貸款成數後，興富發看出房市市場流動性已漸增。而在台股站上 4 萬 5000 點後，是否將會有獲利資金投入房市，廖昭雄指出確有其可能性，但並不見得在 2026 年下半年立刻就看得到，後續房市表現仍將持續觀察。